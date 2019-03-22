Вице-премьер Новой Зеландии: Недоразумение в отношениях с Турцией устранено

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Недоразумение в отношениях Новой Зеландии с Турцией, связанное с заявлением турецкого лидера Тайипа Эрдогана после терактов в мечетях новозеландского Крайстчерча, устранено.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил вице-премьер и глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс в Стамбуле на полях чрезвычайного заседания исполкома Организации исламского сотрудничества (ОИС), созванного председательствующей в ней Турцией в связи с атакой на мечети в Новой Зеландии.

Ранее У.Питерс заявлял, что в ходе визита в Турцию планирует выразить недовольство в связи со словами Эрдогана, который заявил, что австралийцы и новозеландцы в Турции, которые придерживаются антимусульманских взглядов, повторят судьбу своих предков, которые после битвы при Чанаккале покинули территорию Турции "в гробах". Как заявил глава дирекции по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, слова Эрдогана были вырваны из контекста.

"Эрдоган при встрече со мной заверил, что граждане Новой Зеландии будут встречены в Турции с дружелюбием и любовью. Недоразумение устранено", - сказал вице-премьер.

Напомним, что 15 марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.