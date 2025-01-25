Пит Хегсет вступил в должность главы Пентагона

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Пита Хегсета к присяге в качестве нового главы Пентагона.

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Пита Хегсета к присяге в качестве нового главы Пентагона.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома.

Вице-президент США заверил, что новый глава Пентагона пользуется уважением американских военных из числа участников боевых действий.

Напомним, что Сенат Конгресса США в пятницу утвердил Хегсета на пост министра обороны. Поскольку мнения в верхней палате относительно его кандидатуры разделились поровну, Вэнс воспользовался своим правом голоса. Он по Конституции США председательствует в верхней палате Конгресса.

По его словам, ВС США будут при новой администрации Дональда Трампа уделять приоритетное внимание Арктике и Аляске. Хегсет считает, что Соединенным Штатам следует сохранить присутствие своего ядерного оружия в странах НАТО, оно служит "важной связкой" США с их европейскими союзниками. Он полагает, что действия России, КНР, Ирана и КНДР свидетельствуют об их совместном подходе к подрыву влияния США в мире.

44-летний Хегсет является ветераном ВС США, участником боевых действий. Имеет звание майора сухопутных войск и боевую награду. Офицерское звание он получил благодаря службе в Национальной гвардии родного для него штата Миннесота. На протяжении восьми лет Хегсет работает на телеканале Fox News. Он также написал несколько книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов. Учился в Принстонском и Гарвардском университетах.