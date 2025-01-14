Писториус: В Польше на границе с Украиной будут размещены ЗРК Patriot и военные

Недалеко от украинской границы в польском городе Жешуве будут размещены два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot и 200 военных из Германии.

Недалеко от украинской границы в польском городе Жешуве будут размещены два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot и 200 военных из Германии.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, который сегодня прибыл в столицу Украины.

"Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, когда речь идет о помощи Украине. В январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что в этом месяце там заработают оборонные системы Patriot", - отметил он.

Через данный город идет снабжение ВСУ. Сейчас в Жешуве уже находятся норвежские военные, и размещены системы NASAMS и четыре истребителя F-35.