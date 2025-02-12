Писториус выступил против призыва США увеличить военные расходы до 5% ВВП

Министр обороны Германии Борис Писториус после первой встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом выступил против предложения президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП страны.

Министр обороны Германии Борис Писториус после первой встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом выступил против предложения президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП страны.

Как передает Report , его слова приводит агентство DPA.

"Нет, о цели в 5% ВВП речи не идет. Американский президент требует, чтобы эта цифра составляла 5%. Сами американцы пока очень и очень далеки от этого", - заявил Писториус в кулуарах встречи контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

В то же время глава Минобороны ФРГ не уточнил, какую именно квоту он считает необходимой, однако заявил, что 2% или 2,5% ВВП расходов на оборону недостаточно.

Глава оборонного ведомства Германии пояснил, что если взять за отправную точку 3% ВВП, то это будет эквивалентно примерно €120 млрд в год.

"Это приблизительно на €65-68 млрд больше, чем в настоящее время заложено в бюджете без учета специального фонда [для ВС ФРГ в размере €100 млрд]", - указал министр. По его словам, такую сумму невозможно вычеркнуть из общего федерального бюджета ФРГ в размере €480 млрд,