Писториус: Участие ФРГ в защите Израиля требует мандата Бундестага

Для участия Бундесвера (ВС ФРГ) в защите Израиля от возможного нападения со стороны Ирана требуется разрешение Бундестага (парламента ФРГ).

Для участия Бундесвера (ВС ФРГ) в защите Израиля от возможного нападения со стороны Ирана требуется разрешение Бундестага (парламента ФРГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, в настоящее время, это не стоит на повестке дня. Писториус отметил, что от поддержки еврейского государства путем предоставления военной техники в любой форме придется отказаться, "если до этого дойдет".

Министр подчеркнул, что любое участие военных ФРГ также потребует разрешения Бундестага, сказал глава Минобороны, добавив, что такое потенциальное участие для него "совершенно невообразимо". "Поэтому на данный момент этот вопрос вообще не обсуждается", добавил он.