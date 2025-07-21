Писториус: С главой Минобороны США договорились о пяти системах для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны и необходимые боеприпасы.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны и необходимые боеприпасы.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он сказал во время заседания в формате "Рамштайн".

"Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы", - отметил он.

По его словам, во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе он достиг договоренностей с министром обороны США Питом Гегсетом относительно участия Германии в обеспечении пяти систем Patriot.

Он также отметил, что стороны будут координировать действия для достижения этой цели в ближайшие дни.