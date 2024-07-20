Писториус призвал увеличить финансирование Бундесвера на фоне угроз со стороны РФ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал недостаточным запланированное на 2025 год увеличение оборонного бюджета на фоне угроз со стороны РФ.
Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel.
Писториус заявил, что намерен добиваться увеличения финансирования бюджета Бундесвера учитывая, что "Россия сегодня останется самой серьезной угрозой безопасности Европы".
"Мы имеем дело не с вымышленной угрозой или иллюзией. Угроза реальна. И она не станет меньше, если ее игнорировать", - добавил Писториус.