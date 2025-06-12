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Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев

Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в четверг с необъявленным визитом в Киев.
Другие страны
12 июня 2025 г. 09:15
Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в четверг с необъявленным визитом в Киев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Он намерен ознакомиться с ситуацией на месте и обсудить с руководством Украины предоставление ей новой военной помощи.

"Мы делаем все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защищаться и находилась в позиции, при которой Россия была бы готова к серьезным переговорам", - утверждал Писториус. "Конечно, речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейцев в будущем, что мы можем сделать, например, в области промышленного сотрудничества, а также касательно иной помощи", - заявил он.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. ФРГ с начала конфликта в Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya müdafiə naziri elan edilməmiş səfərlə Kiyevə gedib
Версия на английском языке Pistorius arrives in Kyiv on unannounced visit

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