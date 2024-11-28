Писториус подтвердил планы по размещению в Польше системы ПРО Patriot

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что Германия предложила НАТО в начале следующего года снова временно разместить в Польше свою систему противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что Германия предложила НАТО в начале следующего года снова временно разместить в Польше свою систему ПРО Patriot.

Об этом передает Report со ссылкой на телеканал NTV.

"Мы защитим тем самым логистический узел в Польше, который имеет центральное значение для поставки техники в Украину. Мы тем самым гарантируем снабжение Украины машинами, оружием и боеприпасами", - заявил Писториус.

По данным Минобороны ФРГ, Patriot могут быть размещены в Польше на срок до шести месяцев.