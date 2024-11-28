О нас

Писториус подтвердил планы по размещению в Польше системы ПРО Patriot

Писториус подтвердил планы по размещению в Польше системы ПРО Patriot Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что Германия предложила НАТО в начале следующего года снова временно разместить в Польше свою систему противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 20:07
Писториус подтвердил планы по размещению в Польше системы ПРО Patriot

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что Германия предложила НАТО в начале следующего года снова временно разместить в Польше свою систему ПРО Patriot.

Об этом передает Report со ссылкой на телеканал NTV.

"Мы защитим тем самым логистический узел в Польше, который имеет центральное значение для поставки техники в Украину. Мы тем самым гарантируем снабжение Украины машинами, оружием и боеприпасами", - заявил Писториус.

По данным Минобороны ФРГ, Patriot могут быть размещены в Польше на срок до шести месяцев.

Ранее в четверг агентство DPA со ссылкой на собственные источники сообщило, что система будет развернута в районе города Жешув на юго-востоке Польши. В ближайшие дни военные специалисты ФРГ займутся изучением условий на месте, а в январе 2025 года непосредственно начнется размещение Patriot. DPA указало на то, что в Жешуве находится аэропорт, который имеет важное логистическое значение - через него осуществляется транспортировка военной продукции на Украину.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pistorius confirms plans to deploy Patriot air defense system in Poland

Другие новости из категории

В Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на дронах
ВидеоВ Испании ликвидировали банду, перевозившую наркотики на дронах
28 ноября 2024 г. 20:32
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев достигло 44,3 тыс. человек
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев достигло 44,3 тыс. человек
28 ноября 2024 г. 19:47
Запланированное тихоокеанское турне президента Тайваня вызвало негодование Китая
Запланированное тихоокеанское турне президента Тайваня вызвало негодование Китая
28 ноября 2024 г. 19:34
Эрдоган: Инициатива Байдена по Газе - запоздалый, но важный шаг
Эрдоган: Инициатива Байдена по Газе - запоздалый, но важный шаг
28 ноября 2024 г. 19:31
Израиль и Хезболлах обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня
Израиль и "Хезболлах" обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня
28 ноября 2024 г. 19:21
В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,8
28 ноября 2024 г. 19:09
ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву €18,1 млрд
ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву €18,1 млрд
28 ноября 2024 г. 18:42
На борту следующего из Бангкока в Екатеринбург самолета обнаружен подозрительный предмет
На борту следующего из Бангкока в Екатеринбург самолета обнаружен подозрительный предмет
28 ноября 2024 г. 18:24
МОТ: Глобальный рост зарплат в 2023 году достиг рекордных за 15 лет показателей
МОТ: Глобальный рост зарплат в 2023 году достиг рекордных за 15 лет показателей
28 ноября 2024 г. 17:41
Британского премьера пригласят на встречу лидеров ЕС впервые после Brexit
Британского премьера пригласят на встречу лидеров ЕС впервые после Brexit
28 ноября 2024 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi