Писториус подтвердил планы по размещению в Польше системы ПРО Patriot

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что Германия предложила НАТО в начале следующего года снова временно разместить в Польше свою систему ПРО Patriot.
Об этом передает Report со ссылкой на телеканал NTV.
"Мы защитим тем самым логистический узел в Польше, который имеет центральное значение для поставки техники в Украину. Мы тем самым гарантируем снабжение Украины машинами, оружием и боеприпасами", - заявил Писториус.
По данным Минобороны ФРГ, Patriot могут быть размещены в Польше на срок до шести месяцев.
Ранее в четверг агентство DPA со ссылкой на собственные источники