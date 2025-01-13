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Писториус передал украинской стороне первую САУ типа RCH 155

Писториус передал украинской стороне первую САУ типа RCH 155 Германия передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155.
Другие страны
13 января 2025 г. 15:48
Писториус передал украинской стороне первую САУ типа RCH 155

Германия передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155.

Как передает Report, церемония, которую транслировал телеканал Welt, прошла в Касселе, где оборонный концерн KNDS производит эти боевые системы.

"Это сигнал о том, что Украина может на нас положиться", - заявил присутствовавший на церемонии министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Всего власти ФРГ планируют передать Украине 54 таких САУ. Шесть первых установок пока останутся в Германии, на них будут проходить обучение украинские военнослужащие.

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