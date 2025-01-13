Писториус передал украинской стороне первую САУ типа RCH 155

Германия передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155.
Как передает Report, церемония, которую транслировал телеканал Welt, прошла в Касселе, где оборонный концерн KNDS производит эти боевые системы.
"Это сигнал о том, что Украина может на нас положиться", - заявил присутствовавший на церемонии министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Всего власти ФРГ планируют передать Украине 54 таких САУ. Шесть первых установок пока останутся в Германии, на них будут проходить обучение украинские военнослужащие.