Писториус останется на посту министра обороны в новом правительстве Германии

Борис Писториус сохранит за собой пост министра обороны в новом правительстве Германии.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовала список своих представителей, которые займут министерские посты в новом правительстве. Борис Писториус сохранит за собой пост министра обороны в новом правительстве Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Bild.

СДПГ получит в новом кабинете, как и Христианско-демократический союз (ХДС), семь министерских портфелей. Ранее стало известно о том, что лидер партии Ларс Клингбайль станет вице-канцлером, министром финансов. Бывшая судья Штефани Хубиг будет назначена министром юстиции, экс-председатель Бундестага Бербель Бас - министром труда и социальных дел, бывший уполномоченный правительства по восточным землям Карстен Шнайдер - министром окружающей среды, замглавы парламентской фракции Верена Хуберц - министром строительства, депутат Реем Алабали-Радован - министром экономического развития. Кроме того, Элизабет Кайзер станет госминистром, уполномоченной по вопросам миграции, беженцев и интеграции, Натали Павлик - уполномоченной по восточным землям