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Писториус останется на посту министра обороны в новом правительстве Германии

Писториус останется на посту министра обороны в новом правительстве Германии Борис Писториус сохранит за собой пост министра обороны в новом правительстве Германии.
Другие страны
5 мая 2025 г. 10:54
Писториус останется на посту министра обороны в новом правительстве Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовала список своих представителей, которые займут министерские посты в новом правительстве. Борис Писториус сохранит за собой пост министра обороны в новом правительстве Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Bild.

СДПГ получит в новом кабинете, как и Христианско-демократический союз (ХДС), семь министерских портфелей. Ранее стало известно о том, что лидер партии Ларс Клингбайль станет вице-канцлером, министром финансов. Бывшая судья Штефани Хубиг будет назначена министром юстиции, экс-председатель Бундестага Бербель Бас - министром труда и социальных дел, бывший уполномоченный правительства по восточным землям Карстен Шнайдер - министром окружающей среды, замглавы парламентской фракции Верена Хуберц - министром строительства, депутат Реем Алабали-Радован - министром экономического развития. Кроме того, Элизабет Кайзер станет госминистром, уполномоченной по вопросам миграции, беженцев и интеграции, Натали Павлик - уполномоченной по восточным землям

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