Писториус не исключил отправки миротворцев ФРГ в Украину

Германия не останется в стороне в случае отправки миротворцев на территорию Украины.
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"Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе не смогла бы безучастно оставаться в стороне", — отметил он.
При этом Писториус подчеркнул, что пока не завершен конфликт, на украинской земле не будет немецких солдат. По его мнению, об отправке миротворцев в Украину должны договариваться Москва и Киев при участии третьей стороны.
В настоящее время "еще слишком много открытых вопросов", добавил Писториус.