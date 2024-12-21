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Писториус не исключил отправки миротворцев ФРГ в Украину

Писториус не исключил отправки миротворцев ФРГ в Украину Германия не останется в стороне в случае отправки миротворцев на территорию Украины.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 06:11
Писториус не исключил отправки миротворцев ФРГ в Украину

Германия не останется в стороне в случае отправки миротворцев на территорию Украины.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Funke.

"Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе не смогла бы безучастно оставаться в стороне", — отметил он.

При этом Писториус подчеркнул, что пока не завершен конфликт, на украинской земле не будет немецких солдат. По его мнению, об отправке миротворцев в Украину должны договариваться Москва и Киев при участии третьей стороны.

В настоящее время "еще слишком много открытых вопросов", добавил Писториус.

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