Писториус не исключил отправки миротворцев ФРГ в Украину

Германия не останется в стороне в случае отправки миротворцев на территорию Украины.

Германия не останется в стороне в случае отправки миротворцев на территорию Украины.

Как передает Report , об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Funke.

"Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе не смогла бы безучастно оставаться в стороне", — отметил он.

При этом Писториус подчеркнул, что пока не завершен конфликт, на украинской земле не будет немецких солдат. По его мнению, об отправке миротворцев в Украину должны договариваться Москва и Киев при участии третьей стороны.

В настоящее время "еще слишком много открытых вопросов", добавил Писториус.