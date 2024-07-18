Писториус: Место размещения американских ракет в Германии еще не определено

Место, где на территории Германии будут размещены американское гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты, еще не определено. Но это точно будут неядерные вооружения.

Место, где на территории Германии будут размещены американское гиперзвуковое оружие и крылатые ракеты, еще не определено. Но это точно будут неядерные вооружения.

Как передает Report об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Rheinische Post.

"Это (место размещения) еще не решено. США, которые разместят в Германии это оружие, еще сами в процессе подготовки. Но я хочу разъяснить: речь идет об обычных системах вооружений. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации. Если всем будет ясно, что Германия и НАТО способны успешно защищаться, вероятность того, что мы подвергнемся нападению, уменьшится", - отметил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.