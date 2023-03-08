Германия может увеличить объемы военной помощи Украине

Германия увеличит объемы военной помощи Украине в случае, если Китай начнет поставлять России оружие.

Германия увеличит объемы военной помощи Украине в случае, если Китай начнет поставлять России оружие.

Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, такое условие назвал глава Минобороны (МО) ФРГ Борис Писториус заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Министру задали вопрос, какой будет реакция ФРГ в подобной ситуации. «Это означает, прежде всего, что мы и дальше должны поддерживать Украину… только еще больше. Потому что нужно делать все возможное, и мы так и поступаем», — ответил он.

Писториус отметил, что с точки зрения геополитики подобное развитие событий было бы удручающим. Он также допустил, что в случае поставок оружия России Евросоюз может ввести против КНР санкции.