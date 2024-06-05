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Писториус: Германия не планирует отправлять своих военных в Украину

Писториус: Германия не планирует отправлять своих военных в Украину Германия не планирует отправлять своих военных в Украину, власти страны не обсуждают такой вопрос.
Другие страны
5 июня 2024 г. 19:00
Писториус: Германия не планирует отправлять своих военных в Украину

Германия не планирует отправлять своих военных в Украину, власти страны не обсуждают такой вопрос.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе правительственных слушаний в Бундестаге.

Депутат от партии "Альтернатива для Германии" Рюдигер Лукассен поинтересовался, проинформировано ли немецкое правительство о дебатах насчет отправки военных в Украину в ЕС и Франции и рассматривают ли такую возможность чиновники в Германии.

"Ответ на ваши вопросы - нет и нет", - подчеркнул Писториус.

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