Писториус: ФРГ работает над деталями гарантий безопасности для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что ФРГ и ее партнеры активно работают над деталями гарантий безопасности для Украины.

ФРГ и ее партнеры активно работают над деталями гарантий безопасности для Украины.

Как передает Report, об этом German Press Agency заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Каким будет вклад Германии в гарантии безопасности, пока окончательно не установлено, и его еще предстоит определить в политическом и военном плане. Мы рассматриваем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад США и, в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами", - пояснил министр.

В Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военных в Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым этот вопрос. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать "решения, требующие мандата". Однако сейчас, как утверждал канцлер, "еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос".

Ранее в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск в Украине не будет.