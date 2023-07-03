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Писториус: ФРГ и Дания в ближайшие недели доставят в Украину десятки Leopard 1

Писториус: ФРГ и Дания в ближайшие недели доставят в Украину десятки Leopard 1 Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5 уже в ближайшие недели.
Другие страны
3 июля 2023 г. 17:17
Писториус: ФРГ и Дания в ближайшие недели доставят в Украину десятки Leopard 1

Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5 уже в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Rzeczpospolita заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели. Кроме того, в мае мы подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 млрд евро, который включает в себя дополнительное вооружение, такие как системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM", - рассказал министр обороны.

По его словам, сейчас Германия предоставляет вторую по величине помощь Украине - военную технику, финансовые средства или помощи в рамках Евросоюза. Кроме того, инструкторы из ФРГ продолжают помогать обучать украинских военных.

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