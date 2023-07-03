Писториус: ФРГ и Дания в ближайшие недели доставят в Украину десятки Leopard 1

Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5 уже в ближайшие недели.

Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5 уже в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Rzeczpospolita заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели. Кроме того, в мае мы подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 млрд евро, который включает в себя дополнительное вооружение, такие как системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM", - рассказал министр обороны.

По его словам, сейчас Германия предоставляет вторую по величине помощь Украине - военную технику, финансовые средства или помощи в рамках Евросоюза. Кроме того, инструкторы из ФРГ продолжают помогать обучать украинских военных.