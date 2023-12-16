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Писториус: ЕС обсуждает сценарий сокращения помощи Украине со стороны США

Писториус: ЕС обсуждает сценарий сокращения помощи Украине со стороны США Европейские страны осознают, что им, возможно, придется компенсировать поставки вооружений Киеву в случае их сокращения со стороны США.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 13:45
Писториус: ЕС обсуждает сценарий сокращения помощи Украине со стороны США

Европейские страны осознают, что им, возможно, придется компенсировать поставки вооружений Киеву в случае их сокращения со стороны США.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью агентству Welt.

"Конечно, мы говорим об этом. Мы ясно осознаем, что нам, по всей видимости, рано или поздно придется компенсировать что-то, что, возможно, больше не поступит из Вашингтона", - сказал министр.

"Теоретически могут также возникнуть области, в которых мы без затруднений не сможем сразу компенсировать [поставки]", - признал Писториус.

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Версия на английском языке Pistorius: EU discussing scenario for reducing US aid to Ukraine

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