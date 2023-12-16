Писториус: ЕС обсуждает сценарий сокращения помощи Украине со стороны США

Европейские страны осознают, что им, возможно, придется компенсировать поставки вооружений Киеву в случае их сокращения со стороны США.

Европейские страны осознают, что им, возможно, придется компенсировать поставки вооружений Киеву в случае их сокращения со стороны США.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью агентству Welt.

"Конечно, мы говорим об этом. Мы ясно осознаем, что нам, по всей видимости, рано или поздно придется компенсировать что-то, что, возможно, больше не поступит из Вашингтона", - сказал министр.

"Теоретически могут также возникнуть области, в которых мы без затруднений не сможем сразу компенсировать [поставки]", - признал Писториус.