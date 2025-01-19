Писториус допустил участие немецких военных в миротворческой миссии в Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил участие немецких войск в миротворческой миссии на территории Украины.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил участие немецких войск в миротворческой миссии на территории Украины.

Как передает Report , об этом он сказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung (SZ).

"Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Поэтому очевидно, что мы будем играть определенную роль и должны взять на себя ответственность", - сказал Писториус, отвечая на вопрос о возможном появлении немецких войск в демилитаризованной зоне между Украиной и РФ.

По словам министра, ключевым является то, как создать для Украины тот уровень безопасности, который бы в будущем не позволил повторному нападению со стороны Кремля.



Писториус планирует в ближайшее время отправиться в США для разговора с представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа.



"Кандидат на должность министра обороны США пока не утвержден. Однако мы заинтересованы в скорейшей встрече и обмене мнениями в Вашингтоне в начале февраля", - сказал Писториус.



Немецкий министр также прокомментировал свой визит в Украину, отметив, что в стране ведется эффективная оборонительная кампания: "Украина по ряду направлений прогрессивнее чем некоторые европейские страны".

Отметим, что ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова разместить миротворцев в Украине, если это потребуется. По его словам, Лондон готов сыграть свою роль в мирных переговорах, чтобы положить конец войне, развязанной Россией против Украины.