Писториус: Численность Бундесвера ФРГ может увеличиться до 230 тыс. человек

Министр обороны ФРГ уточнил, что это произойдет из-за целевых показателей НАТО по наращиванию потенциала БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Германия может увеличить численность Бундесвера (ВС ФРГ) до 230 тыс. человек вместо нынешнего целевого показателя в 203 т

Германия может увеличить численность Бундесвера (ВС ФРГ) до 230 тыс. человек вместо нынешнего целевого показателя в 203 тыс. военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая в Бундестаге (парламенте Германии).

"Мы планируем увеличить численность военнослужащих до 203 тыс. человек и, вероятно, скорее приблизимся к 230 тыс. человек из-за целевых показателей НАТО по наращиванию потенциала", - сказал Писториус.

Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер (СвДП) высказал мнение, что Вооруженным силам ФРГ требуется дополнительно порядка 35 тыс. военных для удовлетворения новых требований НАТО. В настоящее время в Бундесвере насчитывается около 180 тыс. военных. Согласно планам немецких властей, личный состав ВС ФРГ должен увеличиться до 203 тыс. к 2031 году. Однако, как указывал Фабер, этого в любом случае будет недостаточно для планов НАТО.