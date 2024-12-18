О нас

Писториус: Численность Бундесвера ФРГ может увеличиться до 230 тыс. человек

Писториус: Численность Бундесвера ФРГ может увеличиться до 230 тыс. человек Министр обороны ФРГ уточнил, что это произойдет из-за целевых показателей НАТО по наращиванию потенциала БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Германия может увеличить численность Бундесвера (ВС ФРГ) до 230 тыс. человек вместо нынешнего целевого показателя в 203 т
Другие страны
18 декабря 2024 г. 21:59
Писториус: Численность Бундесвера ФРГ может увеличиться до 230 тыс. человек

Германия может увеличить численность Бундесвера (ВС ФРГ) до 230 тыс. человек вместо нынешнего целевого показателя в 203 тыс. военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая в Бундестаге (парламенте Германии).

"Мы планируем увеличить численность военнослужащих до 203 тыс. человек и, вероятно, скорее приблизимся к 230 тыс. человек из-за целевых показателей НАТО по наращиванию потенциала", - сказал Писториус.

Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер (СвДП) высказал мнение, что Вооруженным силам ФРГ требуется дополнительно порядка 35 тыс. военных для удовлетворения новых требований НАТО. В настоящее время в Бундесвере насчитывается около 180 тыс. военных. Согласно планам немецких властей, личный состав ВС ФРГ должен увеличиться до 203 тыс. к 2031 году. Однако, как указывал Фабер, этого в любом случае будет недостаточно для планов НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Пентагон: КНР обладает лидирующим в мире арсеналом гиперзвукового оружия
Пентагон: КНР обладает лидирующим в мире арсеналом гиперзвукового оружия
18 декабря 2024 г. 21:46
В офисе Зеленского вновь отказались от предложения Орбана о перемирии
В офисе Зеленского вновь отказались от предложения Орбана о перемирии
18 декабря 2024 г. 21:29
Число погибших из-за урагана Шидо на Майотте превысило 30 человек
Число погибших из-за урагана "Шидо" на Майотте превысило 30 человек
18 декабря 2024 г. 21:18
Рютте объявил о начале работы командования НАТО по Украине
Рютте объявил о начале работы командования НАТО по Украине
18 декабря 2024 г. 20:39
В Белом доме заявили, что у Киева нет шансов на принятие в НАТО при Байдене
В Белом доме заявили, что у Киева нет шансов на принятие в НАТО при Байдене
18 декабря 2024 г. 20:13
СМИ: Контрабанда оружия из Сирии в Ливан усиливается
СМИ: Контрабанда оружия из Сирии в Ливан усиливается
18 декабря 2024 г. 20:00
У Мумбаи при столкновении катера ВМС Индии и парома погибли 13 человек
У Мумбаи при столкновении катера ВМС Индии и парома погибли 13 человек
18 декабря 2024 г. 19:46
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
18 декабря 2024 г. 19:23
Китай запустил новую группу спутников дистанционного зондирования Земли
Китай запустил новую группу спутников дистанционного зондирования Земли
18 декабря 2024 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi