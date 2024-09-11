Письмо Эйнштейна Рузвельту о планах нацистов создать ЯО продали за $3,9 миллиона

Письмо всемирно известного физика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия ушло с торгов за 3,92 миллиона долларов.

Письмо всемирно известного физика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия ушло с торгов за 3,92 миллиона долларов.

Как передает Report , это следует из данных аукционного дома Christie's.

Соответствующее письмо было написано в двух вариантах. Отправленная версия хранится в музее и библиотеке Рузвельта в Гайд-Парке в Нью-Йорке. Проданный документ, подписанный и немного короче, принадлежал покойному соучредителю Microsoft Полу Аллену. Аукционный дом оценивал письмо в 4 миллиона долларов.

В двухстраничном письме Эйнштейн предупреждает Рузвельта о том, что нацистская Германия может использовать ядерные исследования для создания "чрезвычайно мощных бомб".

Рузвельт после соответствующего письма учредил комитет, ставший предшественником "Манхэттенского проекта"- пишут СМИ.