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Письмо Байдена президенту Сербии назвали "непристойным и оскорбительным"

Письмо Байдена президенту Сербии назвали "непристойным и оскорбительным" Поздравительное письмо президента США Джо Байдена, поступившее 5 февраля в адрес президента Сербии Александара Вучича, является необычным, непристойным и оскорбительным
Другие страны
9 февраля 2021 г. 01:16
Письмо Байдена президенту Сербии назвали непристойным и оскорбительным
Джо Байдена

Поздравительное письмо президента США Джо Байдена, поступившее 5 февраля в адрес президента Сербии Александара Вучича, является необычным, непристойным и оскорбительным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил экс-глава МИД Союзной Республики Югославия Живадин Йованович.

"Поздравление Байдена в адрес Вучича является необычным, непристойным и оскорбительным. Необычным потому, что поздравления не принято использовать для уведомлений о политических взглядах неделикатной природы. Непристойным потому, что суверенные и равноправные государства не читают друг другу лекции, а если такое случается, то это выражение гегемонии, а не демократии и союзничества, и уж никак не дружбы. Оскорбительным является то, что все это Байден делает, явно не понимая, что этим он бередит раны, нанесенные сербскому народу, углубляет недоверие, вместо укрепления взаимоуважения", - говорится в заявлении Йовановича.

Дипломат считает, что Байден мог прочитать свою лекцию Вучичу, хоть это и неприемлемо, по дипломатическим каналам. "То, как он сделал это - высокомерно, открытым письмом, - ранило чувства сербского народа и углубило недоверие", - считает экс-министр.

"Байден требует, чтобы Сербия смирилась с насильственным, незаконным похищением Косова и Метохии и признала часть своей территории независимым государством. Позиция, что сила и угрозы выше всех международных законов, представляет собой опасное заигрывание, которое мировое сообщество в новом формате глобальных отношений решительно отбрасывает", - говорится в заявлении бывшего главы МИД.

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