​Письма Бориса Джонсона с призывом остаться дома выставили на продажу

Письма премьера- министра Великобритании Бориса Джонсона с призывом остаться дома из-за коронавируса, разосланные каждой семье в конце марта, выставили на продажу в интернете.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, на сайте eBay можно купить больше сотни писем премьера. Цена варьируется от 5 до 1000 фунтов стерлингов.

В письмах Борис Джонсон просил британцев оставаться дома и соблюдать дистанцию.

В стране коронавирусом заразились 215 тысяч, скончались 31 тысяча человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.