Писательница Уильямсон вновь баллотируется на пост президента США

Американская писательница Марианна Уильямсон, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, вновь намерена участвовать в предвыборной гонке.

Американская писательница Марианна Уильямсон, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, вновь намерена участвовать в предвыборной гонке.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Огорчены происходящим в стране, мы беспокоимся о стране. Знаем, что страна сейчас сталкивается со множеством вызовов. Сегодня я кандидат в президенты США", - заявила она.

По словам Уильямсон, она будет стремиться к тому, чтобы преодолеть "силы несправедливости и страха". Она отметила, что в ходе избирательной кампании намерена заострять внимание на проблемах неравенства доходов в США и коррупции.