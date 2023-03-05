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Писательница Уильямсон вновь баллотируется на пост президента США

Писательница Уильямсон вновь баллотируется на пост президента США Американская писательница Марианна Уильямсон, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, вновь намерена участвовать в предвыборной гонке.
Другие страны
5 марта 2023 г. 07:17
Писательница Уильямсон вновь баллотируется на пост президента США

Американская писательница Марианна Уильямсон, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, вновь намерена участвовать в предвыборной гонке.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Огорчены происходящим в стране, мы беспокоимся о стране. Знаем, что страна сейчас сталкивается со множеством вызовов. Сегодня я кандидат в президенты США", - заявила она.

По словам Уильямсон, она будет стремиться к тому, чтобы преодолеть "силы несправедливости и страха". Она отметила, что в ходе избирательной кампании намерена заострять внимание на проблемах неравенства доходов в США и коррупции.

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