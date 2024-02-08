Писательница Уильямсон объявила о выходе из президентской гонки в США

Писательница Марианна Уильямсон, участвовавшая в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, объявила о выходе из президентской гонки.
Как передает Report, об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном на ее YouTube-канале.
"Недавно я услышала слова о том, что закаты доказывают, что конец тоже может быть прекрасным. И поэтому сегодня, несмотря на то что пришло время приостановить мою президентскую кампанию, я хочу увидеть красоту", - отметила она.
По словам писательницы, она говорила от имени тех, чья жизнь разрушилась из-за неудачной политики США, кто испытал трудности из-за экологии, экономического кризиса и многого другого.
Уильямсон добавила, что внесла свой вклад в большую историю".
Предвыборная гонка в США стартовала 23 января, когда в штате Нью-Гэмпшир состоялись первые внутрипартийные предварительные выборы - праймериз Демократической и Республиканской партий. Победу одержали действующий глава государства Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.