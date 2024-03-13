Пираты захватили грузовой корабль у берегов Сомали

Группа пиратов захватила грузовое судно у берегов Сомали.
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По данным агентства, на борт корабля поднялись 20 вооруженных людей и взяли его под свой контроль. В морской охранной фирме Ambrey уточнили, что грузовое судно шло под флагом Бангладеш. Оно направлялось из Мозамбика в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Впоследствии военно-морская миссия Европейского союза (ЕС) Atalanta подтвердила информацию о нападении пиратов на корабль. Соответствующее заявление появилось в аккаунте миссии в социальной сети X.
"Операция Atalanta подтверждает инцидент с нападением пиратов на торговое судно Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш", — говорится в публикации.
Иные подробности о произошедшем пока не приводятся. В том числе это касается состояния членов экипажа грузового судна.