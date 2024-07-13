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Пираты в Гвинейском заливе с начала года атаковали 10 судов

Пираты в Гвинейском заливе с начала года атаковали 10 судов В Гвинейском заливе у западных берегов Африки за первые шесть месяцев 2024 года зафиксировано 10 случаев нападения пиратами на суда, что на четыре меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Другие страны
13 июля 2024 г. 22:47
Пираты в Гвинейском заливе с начала года атаковали 10 судов

В Гвинейском заливе у западных берегов Африки за первые шесть месяцев 2024 года зафиксировано 10 случаев нападения пиратами на суда, что на четыре меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщил южноафриканский портал Defenceweb, специализирующийся на информации в области безопасности.

Согласно информации, в ходе этих инцидентов пираты похитили 11 членов экипажей судов.

Отмечается, что в Африке наряду с Гвинейским заливом угроза со стороны пиратов сохраняется у берегов Сомали.

Всего в мировом океане за первое полугодие зафиксировано 60 случаев пиратства, 46 судов были взяты на абордаж, 85 членов экипажей были взяты в заложники пиратами, сообщает портал.

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