Пираты в Гвинейском заливе с начала года атаковали 10 судов

В Гвинейском заливе у западных берегов Африки за первые шесть месяцев 2024 года зафиксировано 10 случаев нападения пиратами на суда, что на четыре меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В Гвинейском заливе у западных берегов Африки за первые шесть месяцев 2024 года зафиксировано 10 случаев нападения пиратами на суда, что на четыре меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как передает Report , об этом сообщил южноафриканский портал Defenceweb, специализирующийся на информации в области безопасности.

Согласно информации, в ходе этих инцидентов пираты похитили 11 членов экипажей судов.

Отмечается, что в Африке наряду с Гвинейским заливом угроза со стороны пиратов сохраняется у берегов Сомали.

Всего в мировом океане за первое полугодие зафиксировано 60 случаев пиратства, 46 судов были взяты на абордаж, 85 членов экипажей были взяты в заложники пиратами, сообщает портал.