Пираты похитили шестерых россиян в Гвинейском заливе

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Пираты похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе, все похищенные – россияне.

Как передаёт Report со ссылкой на «РИА Новости», об этом говорится в данных спасательно-координационного центра (СКЦ) Росморречфлота.

"Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, 1 января подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе", - говорится в материалах СКЦ.

Как сообщили в Международной федерации транспортных рабочих (ITF), обращений от судовладельца и экипажа к ним пока не поступало. Согласно данным СКЦ, после нападения судно по указанию судовладельца последовало на рейд порта Лагос. На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных.

В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.

Напомним, что в августе 2018 года греческий танкер Pantelena, с которым на несколько дней пропадала связь, был захвачен пиратами, которые девять дней удерживали экипаж из 17 граждан Грузии и двоих россиян.