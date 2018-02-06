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    Пираты отпустили танкер с 22 индийскими моряками

    Все члены экипажа находятся в безопасности

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Пираты отпустили считавшийся с субботы пропавшим у берегов Бенина танкер Marine Express, зарегистрированный в Панаме, на борту которого находились 22 индийских моряка.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

    "Все члены экипажа находятся в безопасности, груз остался на судне нетронутым", - приводит агентство заявление компании Anglo-Eastern Group, занимавшейся техническим обслуживанием пропавшего танкера.

    Как сообщили индийскому телеканалу NDTV в министерстве судоходства Индии, судно перевозило 13,5 тыс. тонн топлива на общую сумму 8,1 млн долларов. 

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