Пираты отпустили танкер с 22 индийскими моряками

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Пираты отпустили считавшийся с субботы пропавшим у берегов Бенина танкер Marine Express, зарегистрированный в Панаме, на борту которого находились 22 индийских моряка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Все члены экипажа находятся в безопасности, груз остался на судне нетронутым", - приводит агентство заявление компании Anglo-Eastern Group, занимавшейся техническим обслуживанием пропавшего танкера.

Как сообщили индийскому телеканалу NDTV в министерстве судоходства Индии, судно перевозило 13,5 тыс. тонн топлива на общую сумму 8,1 млн долларов.