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Пираты похитили девять моряков с норвежского судна в Гвинейском заливе

Пираты похитили девять моряков с норвежского судна в Гвинейском заливе
​Девять филиппинских моряков похищены пиратами с судна MV Bonita, принадлежащего норвежской судоходной компании J.J. Ugland в Гвинейском заливе
© EPA

Девять филиппинских моряков похищены пиратами с судна MV Bonita, принадлежащего норвежской судоходной компании J.J. Ugland в Гвинейском заливе у берегов западноафриканского государства Бенин, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

"В субботу, 2 ноября, на рейде порта Котону был совершен акт пиратства. Восемь членов экипажа и капитан был сняты с борта и увезены в неизвестном направлении", - говорится в заявлении норвежского владельца судна.

В документе подчеркнуто, что все остальные члены экипажа находятся в безопасности, ведется расследование случившегося.

Отмечается, что сухогруз подвергся нападению, когда стоял в девяти морских милях от входа в порт и ожидал начала выгрузки находящейся на его борту партии гипса. Представитель компании подтвердил, что все похищенные моряки являются гражданами Филиппин.

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