Пинью: Дата вступления в силу 17-го пакета санкций против РФ зависит от хода переговоров по Украине

Вступление в силу 17-го пакета антироссийских санкций, принятого сегодня Евросоюзом, увязано с ходом мирных переговоров по Украине.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.
"Точная дата вступления в силу этих санкций будет, конечно, зависеть от прогресса на следующих этапах переговоров", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.
В ответ на вопрос, означает ли это, что 17-й пакет не вступит в силу сразу, как это было с предыдущими санкциями, Пинью подтвердила: "В предложении для утверждения на Совете ЕС сегодня, что касается даты вступления в силу, как я сказала, предусмотрено, что она будет зависеть от прогресса".
По данным МИД Эстонии, 17-й пакет антироссийских санкций Европейского союза включает 17 физических и 58 юридических лиц, в том числе компанию "Сургутнефтегаз".