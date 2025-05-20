Пинью: Дата вступления в силу 17-го пакета санкций против РФ зависит от хода переговоров по Украине

Вступление в силу 17-го пакета санкций, принятого Евросоюзом сегодня против России увязано с ходом мирных переговоров по Украине.

Вступление в силу 17-го пакета антироссийских санкций, принятого сегодня Евросоюзом, увязано с ходом мирных переговоров по Украине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Точная дата вступления в силу этих санкций будет, конечно, зависеть от прогресса на следующих этапах переговоров", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

В ответ на вопрос, означает ли это, что 17-й пакет не вступит в силу сразу, как это было с предыдущими санкциями, Пинью подтвердила: "В предложении для утверждения на Совете ЕС сегодня, что касается даты вступления в силу, как я сказала, предусмотрено, что она будет зависеть от прогресса".

По данным МИД Эстонии, 17-й пакет антироссийских санкций Европейского союза включает 17 физических и 58 юридических лиц, в том числе компанию "Сургутнефтегаз".