Pink сообщила о своем заражении коронавирусом

Американская исполнительница Pink сообщила в пятницу, что была заражена новым коронавирусом.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам. Мой тест показал положительный результат", - написала певица на своей странице в Twitter.

Она добавила, что на протяжении двух недель ее семья находилась дома и соблюдала инструкции врачей. "Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным", - добавила певица.

Чтобы поддержать сотрудников здравоохранения, Pink также решила пожертвовать по 500 тыс. долларов США в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 277 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 7 тыс. человек.