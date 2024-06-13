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Пиндар: Франция превратила Французскую Гвиану в свой департамент заморских территорий

Пиндар: Франция превратила Французскую Гвиану в свой департамент заморских территорий Франция превратила Французскую Гвиану в свой департамент заморских территорий.
Другие страны
13 июня 2024 г. 16:48
Пиндар: Франция превратила Французскую Гвиану в свой департамент заморских территорий

Франция превратила Французскую Гвиану в свой департамент заморских территорий.

Как сообщает Report, об этом член Движения за социальное освобождение и деколонизацию Французской Гвианы Маурис Пиндар заявил в ходе круглого стола и пресс-конференции на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире".

"Франция превратила нас во французский департамент заморских территорий. Поэтому они заявляют, что теперь это их внутреннее дело. Затем они исключают нас из списка несамоуправляющихся территорий. Мы работаем на международном уровне, чтобы нас снова включили в этот перечень", - сказал М. Пиндар.

Он также выразил благодарность Бакинской инициативной группе (БИГ), в частности ее исполнительному директору Аббасу Аббасову, за организацию круглого стола и за возможность поднять тему колонизации в XXI веке.

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Версия на английском языке France has transformed French Guiana into its overseas department, Pindar says
Версия на азербайджанском языке Moris Pindar: Fransa Qvianası Parisin dənizaşırı departamentinə çevrilib

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