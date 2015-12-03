Пилоты малайзийской компании AirAsia массово заболели гриппом

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Десятки рейсов были отменены, многие отложены, сотни пассажиров оказались заблокированными в аэропорту Куала-Лумпура после массового заболевания пилотов малайзийской авиакомпании AirAsia.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам главы крупнейшего в Азии бюджетного перевозчика Тони Фернандеса, "во вторник как минимум у 12 представителей летного состава был диагностирован грипп".

Большинство пассажиров были вынуждены провести всю ночь в аэропорту, вылеты постоянно переносились, а некоторые в конечном итоге вовсе отменялись. По свидетельству очевидцев, утром ситуация постепенно нормализуется, тем не менее многие рейсы по-прежнему вылетают с большими задержками.

Как уточнили в компании, в основном, проблемы возникли с перелетами внутри Малайзии, хотя было отменено несколько рейсов и в Бангкок.