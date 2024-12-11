Пилоты Finnair продлят забастовку с 12 декабря

Профсоюз пилотов Финляндии отклонил предложение государственного посредника в споре с авиакомпанией Finnair.

Профсоюз пилотов Финляндии отклонил предложение государственного посредника в споре с авиакомпанией Finnair.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика.

В результате Ассоциация пилотов финских авиалиний заявила, что был введен запрет для пилотов подменять друг друга. Отмечается, что это приведет к отмене ряда рейсов.

Забастовка, которая началась 9 декабря, связана с истечением 30 сентября трудового коллективного договора между профсоюзом и Finnair. Переговоры о новом договоре, в котором будут урегулированы вопросы зарплаты, ведутся с августа без достижения какого-либо прогресса.

"Многие иностранные туристы приезжают в Финляндию на Рождество и Новый год, и возможная отмена рейсов неизбежно скажется на привлекательности Финляндии как зимнего туристического направления", - сказал главный операционный директор Finnair Яакко Шильдт.