Пилоты авиакомпании TransAsia пройдут переподготовку

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Тайваньская авиакомпания TransAsia Airways сообщает об отмене 90 рейсов из-за отправки пилотов на курсы переподготовки после аварии турбовинтового пассажирского самолета.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в среду самолет авиакомпании упал в реку неподалеку от Тайбея. По последним данным, погибли 40 из 58 находившихся на борту людей.

Власти проверяют причины остановки обоих двигателей самолета перед катастрофой. По предварительным данным, пилоты могли отключить один из двигателей после того, как отказал другой.

Администрация гражданской авиации Тайваня обязала всех пилотов компании, летающих на самолетах ATR-72, пройти переподготовку.