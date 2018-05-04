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    Пилоту Аir Саnаdа чудом удалось избежать катастрофы при посадке - ВИДЕО

    Пилот пролетел на высоте 1,5 м над самолетами

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ СМИ опубликовали видео, на котором пилоту Аir Саnаdа удается исправить собственную ошибку и избежать столкновения с другими самолетами при посадке, а значит и катастрофы, которая могла бы унести жизни тысячи человек.

    Как передает Report, об этом сообщает TheDailyMirror, воздушное судно, следовавшее из Торонто в Сан-Франциско, едва не село на полосе, где еще четыре пассажирских лайнера ожидали взлета. Когда пилот получил разрешение на посадку, он случайно увел самолет на дорожку, которая находится рядом с посадочной полосой. Поняв свою ошибку, пилот пролетел буквально на высоте 1,5 м над самолетами.

    Этот инцидент произошел летом прошлого года, но видео появилось в распоряжении журналистов только сейчас.

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