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Пилотируемый корабль Starliner корпорации Boeing пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль Starliner корпорации Boeing пристыковался к МКС Корабль CST-100 Starliner американской корпорации Boeing с двумя астронавтами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Другие страны
6 июня 2024 г. 22:28
Пилотируемый корабль Starliner корпорации Boeing пристыковался к МКС

Корабль CST-100 Starliner американской корпорации Boeing с двумя астронавтами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Как передает Report, трансляция велась на сайте NASA.

Стыковка произошла в 13:34 по времени Восточного побережья США (21:34 по бакинскому времени). Согласно информации, через некоторое время экипаж корабля - Бутч Уилмор и Сунита Уильямс - должны перейти на орбитальную станцию.

Ожидается, что они пробудут на МКС 8 дней. Затем Starliner по плану должен будет совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико).

Основная задача полета состоит в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

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