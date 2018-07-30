Пилот погиб при крушении небольшого самолета в Бразилии

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В бразильском Сан-Паулу потерпел крушение небольшой самолет 29 июля. В результате аварии пилот воздушного судна погиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, всего на борту самолета Beechcraft King Air C90 находили семь человек, двое из них – члены экипажа.

Инцидент произошел при посадке в аэропорту Кампу-де-Марте.

По предварительным данным, два человека получили черепно-мозговые травмы, еще у троих – незначительные травмы. О состоянии второго пилота не сообщается.,

Все пассажиры воздушного судна являются сотрудниками или партнерами фирмы, которой принадлежит судно.