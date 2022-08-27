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Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в течение одной-двух недель

Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в течение одной-двух недель Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в течение одной-двух недель, суточное число заразившихся может достигнуть 60 тыс.
Другие страны
27 августа 2022 г. 10:47
Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в течение одной-двух недель

Пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в течение одной-двух недель, суточное число заразившихся может достигнуть 60 тыс.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Подъем [заболеваемости ковидом] начался во второй половине июля, медленно шел, потом ускорялся. Скорее всего, в течение одной-двух недель мы выберемся на пик. Я думаю, что 50-60 тыс. заболевших будет на пике", - сказал он.

Как отметил Альтштейн, по некоторым прогнозам, может быть больше заболевших, но это маловероятно.

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