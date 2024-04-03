Пхеньян заявил об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

Власти КНДР сообщили об успешном испытании гиперзвуковой баллистической ракеты нового типа.
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"КНДР заявляет, что во вторник успешно испытала новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-16", - говорится в сообщении.
В свою очередь ЦТАК сообщает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын 2 апреля руководил на месте первым испытательным запуском новой твердотопливной баллистической ракеты средней и большой дальности "Хвасон-16Б".
"Боеголовка гиперзвукового планирующего полета после отделения от ракеты, запущенной с полигона одной войсковой части в окрестности г. Пхеньяна в северо-восточную сторону, пролетела по намеченной траектории, достигнув первой максимальной высоты 101,1 км и второй максимальной высоты 72, 3 км, и точно попала в акваторию Японского моря на расстоянии 1 тыс. км", - пишет агентство.
Как пишет ЦТАК, запуск подтвердил "быструю и превосходную маневренность заново разработанной боеголовки гиперзвукового планирующего полета".
По словам Ким Чен Ына, "в настоящее время наращивание подавляющих сил, способных сдерживать и контролировать врага, является самой актуальной задачей".
Во вторник южнокорейские военные сообщили о произведенном Северной Кореей запуске баллистической ракеты средней дальности.
Запуск стал третьим в этом году.