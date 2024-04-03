Пхеньян заявил об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

Власти КНДР сообщили об успешном испытании гиперзвуковой баллистической ракеты нового типа.

Власти КНДР сообщили об успешном испытании гиперзвуковой баллистической ракеты нового типа.

Как передает Report , сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

"КНДР заявляет, что во вторник успешно испытала новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-16", - говорится в сообщении.

В свою очередь ЦТАК сообщает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын 2 апреля руководил на месте первым испытательным запуском новой твердотопливной баллистической ракеты средней и большой дальности "Хвасон-16Б".

"Боеголовка гиперзвукового планирующего полета после отделения от ракеты, запущенной с полигона одной войсковой части в окрестности г. Пхеньяна в северо-восточную сторону, пролетела по намеченной траектории, достигнув первой максимальной высоты 101,1 км и второй максимальной высоты 72, 3 км, и точно попала в акваторию Японского моря на расстоянии 1 тыс. км", - пишет агентство.

Как пишет ЦТАК, запуск подтвердил "быструю и превосходную маневренность заново разработанной боеголовки гиперзвукового планирующего полета".

По словам Ким Чен Ына, "в настоящее время наращивание подавляющих сил, способных сдерживать и контролировать врага, является самой актуальной задачей".

Во вторник южнокорейские военные сообщили о произведенном Северной Кореей запуске баллистической ракеты средней дальности.

Запуск стал третьим в этом году.