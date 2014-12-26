Пхеньян: США и Южная Корея умышленно драматизируют ситуацию с правами человека в КНДР

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Враждебные силы, включая Соединенные Штаты и Южную Корею, "умышленно драматизируют ситуацию с правами человека в КНДР, чтобы свергнуть существующий в республике социальный строй". Об этом говорится в заявлении представителя Комитета за мирное объединение Кореи (КМОК), опубликованном в газетах страны.

Организация считает, что под давлением таких сил на сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция по правам человека в КНДР, а Совет Безопасности всемирной организации включил этот вопрос в официальную повестку дня, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В КНДР, судя по заявлению, расценили такие действия "как серьезную провокацию и объявление войны". Комитет осудил администрацию Республики Корея (РК) во главе с президентом Пак Кын Хе, которая, на его взгляд, "в качестве марионетки США поддерживает политику американской администрации, стремясь запятнать репутацию КНДР на международной арене".

КНДР "примет самые решительные контрмеры в ответ на объявленную стране войну в области прав человека", - подчеркнул представитель КМОК. Прежде всего, указал он, "справедливое и беспощадное наказание ожидает южнокорейские власти, выступающие за усиление конфронтации с соотечественниками на Севере".