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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Пхеньян считает невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, считая его человеком, "на которого может повлиять только абсолютная сила".

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс.

"Здравый диалог невозможен с таким безрассудным человеком, только абсолютная сила может повлиять на него", — цитирует агентство заявление представителя армии КНДР, распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам.

В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.