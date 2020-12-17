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Pfizer сообщила властям США о трудностях при производстве вакцины

Pfizer сообщила властям США о трудностях при производстве вакцины Американская компания Pfizer проинформировала власти США о трудностях, с которыми она может столкнуться при производстве своей вакцины от коронавируса.
Другие страны
17 декабря 2020 г. 03:07
Pfizer сообщила властям США о трудностях при производстве вакцины

Американская компания Pfizer проинформировала власти США о трудностях, с которыми она может столкнуться при производстве своей вакцины от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

"Недавно они нам наконец сообщили о различных трудностях, которые могут возникнуть у них в производстве", - сказал Азар. Подробностей на этот счет он не привел, однако отметил, что власти США обеспечат, чтобы компания смогла выполнить свои договорные обязательства.

При этом глава Минздрава США подтвердил, что вашингтонская администрация ведет переговоры с Pfizer о закупке дополнительных доз препарата. "Мы ведем активные переговоры по вопросам закупок. Основной вопрос - это способность Pfizer произвести [продукцию] к определенной дате. И мы работаем с ними, чтобы предоставить любую помощь теперь, когда они выявили некоторые производственные сложности", - сказал министр.

"Важно понимать, что отношения с Pfizer отличаются от договорных отношений с пятью другими производителями вакцины. С пятью другими мы более тесно взаимодействуем в вопросе поддержки процесса разработки и производства. Это означает, что к настоящему моменту у нас меньше наглядных представлений относительно их производственных процессов, производственных возможностей, локаций, проблем с поставками сырья, управления поставками", - продолжил Азар.

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Версия на азербайджанском языке “Pfizer” ABŞ rəhbərliyinə peyvənd istehsalının çətinlikləri barədə bildirib

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