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Pfizer рассчитывает в этом году продать вакцин от коронавируса на $15 млрд

Pfizer рассчитывает в этом году продать вакцин от коронавируса на $15 млрд Компания Pfizer, разработавшая в партнерстве с германской компанией BioNTech вакцину от нового коронавируса, рассчитывает на доход от продаж этого препарата в 2021 году в размере $15 млрд.
Другие страны
3 февраля 2021 г. 10:47
Pfizer рассчитывает в этом году продать вакцин от коронавируса на $15 млрд
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Компания Pfizer, разработавшая в партнерстве с германской компанией BioNTech вакцину от нового коронавируса, рассчитывает на доход от продаж этого препарата в 2021 году в размере $15 млрд, передает Report со ссылкой на Reuters.

В целом же Pfizer ожидает в текущем году прибыли в размере от $59,4 млрд до $61,4 млрд.

Вакцина Pfizer-BioNTech, напомнило агентство, одной из первых, в декабре 2020 года, получила одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США для применения в качестве препарата от коронавируса нового типа на территории Соединенных Штатов, а также некоторых других стран. Уже тогда аналитики прогнозировали компании миллиардные прибыли от продажи вакцины.

В четвертом квартале прошлого года доходы от продаж вакцины ожидались на уровне $462 млн, однако в действительности составили $154 млн.

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Версия на английском языке Pfizer expects to sell COVID vaccines for $15B this year

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