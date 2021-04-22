Pfizer обнаружила поддельную вакцину от COVID-19 в двух странах

Американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные версии ее вакцины от COVID-19.

Американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные версии ее вакцины от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Как отмечает газета, в Мексике около 80 человек получили в клинике поддельную вакцину, выдаваемую за Pfizer/BioNTech, за приблизительную стоимость в тысячу долларов за дозу. Сообщается, что обнаруженные в Мексике флаконы были с поддельной этикеткой.

В свою очередь, в Польше, как пишет газета, поддельная вакцина, вероятно, была на самом деле лекарством против морщин. Как отмечается, польские власти заявили, что фальшивую вакцину никто не успел получить.

Издание подчеркивает, что флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований, после чего Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.