Pfizer доставит в ЕС дополнительно 4 млн доз вакцины до конца марта

Еврокомиссия достигла соглашения с компанией, чтобы бороться с очагами инфекции и облегчить свободное передвижение граждан, уточнили в ЕК

Европейская комиссия (ЕК) заключила соглашение с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech о доставке дополнительных 4 млн доз вакцины от нового коронавируса до конца марта. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили сегодня в ЕК.

"Еврокомиссия достигла соглашения с компанией BioNTech-Pfizer о поставке еще 4 млн доз вакцин от COVID-19 для государств-членов в ближайшие две недели, чтобы бороться с очагами [инфекции] и облегчить свободное передвижение [граждан]", - говорится в заявлении ЕК.

Как поясняется в документе, под очагами имеются в виду регионы, где "за последние недели резко возросло число заражений и госпитализаций, что привело к принятию государствами-членами жестких мер и даже в некоторых случаях введению нового пограничного контроля".

В настоящее время Еврокомиссия заключила контракты на поставку вакцин от шести европейских и американских производителей, из которых в пользование поступили и поручили одобрение Европейского агентства лекарственных препаратов (EMA) три: американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. 17 февраля ЕК объявила, что одобрила второй контракт с американской компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины от нового коронавируса.