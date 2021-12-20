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Pfizer-Biontech поставит около 215 млн доз вакцины в страны ЕС за три месяца

Pfizer-Biontech поставит около 215 млн доз вакцины в страны ЕС за три месяца Европейская комиссия (ЕК) договорилась в воскресенье с компаниями BioNtech и Pfizer ускорить поставки их мРНК-вакцины в государства-члены ЕС в ближайшие недели.
Другие страны
20 декабря 2021 г. 06:59
Pfizer-Biontech поставит около 215 млн доз вакцины в страны ЕС за три месяца

Европейская комиссия (ЕК) договорилась в воскресенье с компаниями BioNtech и Pfizer ускорить поставки их мРНК-вакцины в государства-члены ЕС в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается в пресс-релизе.

"В первом квартале 2022 года Pfizer-BioNtech поставит дополнительные 20 млн доз вакцины (5 млн - в январе, 5 млн - в феврале и 10 млн - в марте), - сообщается в пресс-релизе. - Это помимо уже запланированных 195 млн доз от Pfizer-BioNtech. В результате в первом квартале будет поставлено 215 млн доз".

16 декабря ЕК согласовала также с компанией Moderna поставку дополнительных доз в первом квартале 2022 года.

Это будет особенно полезным для государств-членов, испытывающих острую потребность в дополнительных дозах вакцины, отмечает ЕК.

Ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации в ЕС в последние месяцы, в числе главных приоритетов ЕС в области здравоохранения остаются полная вакцинация и бустерная ревакцинация. Учитывая ожидаемый быстрый рост случаев заражения из-за "омикрон"-штамма, это как никогда более актуально, говорится в сообщении.

ЕК и государства ЕС также активировали заказ более 200 млн доз в рамках третьего контракта с Pfizer-BioNtech. Этот заказ распространяется на вакцины, адаптированные к "омикрон"-штамму, если таковые будут выпущены. Поставки этих более 200 млн доз ожидаются со второго квартала 2022 года.

Они дополняют 450 млн доз запланированных на 2022 год рамках уже подписанного соглашения. Таким образом, общий объем поставок вакцины Pfizer-BioNtech Евросоюзу в 2022 году будет доведен до 650 млн доз.

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Версия на азербайджанском языке “Pfizer-Biontech” üç aya Avropa ölkələrinə 215 milyon doza vaksin verəcək

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