Пезешкиан: Тегеран никогда не пытался создать ядерное оружие

Иран готов развеять все сомнения относительно мирного характера его ядерной программы в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран готов развеять все сомнения относительно мирного характера его ядерной программы в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, слова которого распространила его пресс-служба.

"Мы заявляем о своей готовности сотрудничать и сближаться с этим международным институтом, чтобы разрешить предполагаемые проблемы и развеять сомнения относительно мирной ядерной деятельности нашей страны", - сказал глава государства.