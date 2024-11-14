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Пезешкиан: Тегеран никогда не пытался создать ядерное оружие

Пезешкиан: Тегеран никогда не пытался создать ядерное оружие Иран готов развеять все сомнения относительно мирного характера его ядерной программы в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Другие страны
14 ноября 2024 г. 18:27
Пезешкиан: Тегеран никогда не пытался создать ядерное оружие

Иран готов развеять все сомнения относительно мирного характера его ядерной программы в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, слова которого распространила его пресс-служба.

"Мы заявляем о своей готовности сотрудничать и сближаться с этим международным институтом, чтобы разрешить предполагаемые проблемы и развеять сомнения относительно мирной ядерной деятельности нашей страны", - сказал глава государства.

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