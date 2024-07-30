Пезешкиан: Иран готов обсудить с Западом снижение напряженности

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов вести переговоры о разрядке в отношениях с Западом.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов вести переговоры о разрядке в отношениях с Западом.

Как передает Report со ссылкой на телеканал IRIB, об этом он сказал в инаугурационной речи.

"Призываем западные страны к осознанию необходимости выстраивания отношений, основанных на взаимном уважении и равенстве. Мы готовы вести переговоры об урегулировании напряженности с государствами, которые до настоящего времени не осознавали, какое место в мире занимает Иран", - сказал глава государства.

Отметим, что сегодня в здании парламента в Тегеране состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.